بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 8.9 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر8 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5941 نقطة بنسبة صعود بلغت 15ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر182 مليون سهم تمت عبر 9003 صفقات نقدية بقيمة 7ر33 مليون دينار كويتي (نحو 4ر104 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر14 نقطة ليبلغ مستوى 23ر4796 نقطة بنسبة هبوط بلغت 3ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر126 مليون سهم تمت عبر 4840 صفقة نقدية بقيمة 3ر11 مليون دينار (نحو 03ر35 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 01ر19 نقطة ليبلغ مستوى 62ر6516 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر55 مليون سهم تمت عبر 4163 صفقة بقيمة 3ر22 مليون دينار (نحو 13ر69 مليون دولار).

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 6ر18 نقطة ليبلغ مستوى 24ر4973 نقطة بنسبة هبوط بلغت 37ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر85 مليون سهم تمت عبر 3282 صفقة نقدية بقيمة 9ر8 مليون دينار (نحو 59ر27 مليون دولار).

وكانت شركات (رماية) و(ياكو) و(شارقة أ) و(رمال) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (المستثمرون) و(فنادق) و(خليجي) و(يوباك) الأكثر انخفاضا.