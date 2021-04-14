الاقتصاد

البيتكوين تواصل تسجيل مستويات قياسية وتقفز أعلى 64 ألف دولار

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تواصل ، الأربعاء، تسجيل مستويات قياسية جديدة، إذ تجاوزت مستوى 64 ألف دولار، مع ترقب المستثمرين لاكتتاب بورصة "كوين باس".

وارتفعت البيتكوين نسبة 2.23% إلى 64608 دولارات، في تمام الساعة 10:22 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين ديسك".

وفي الوقت نفسه، صعدت الإيثريوم 3.7% عند 2386 دولارًا، وقفزت الريبل 5% إلى 1.924 دولار.

ومن المقرر أن يبدأ تداول "كوين باس" اليوم في بورصة الناسداك برمز “COIN” كإدراج مباشر، بما يعني أنها لا تجمع أي رأس مال مثل الاكتتاب التقليدي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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