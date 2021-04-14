شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحقق «كوين بيس» التقييم المستهدف عند 100 مليار دولار؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت ناسداك «كوين بيس» Coinbase، سعراً مرجعياً بـ 250 دولار للسهم يوم الأربعاء قبيل إدراجها المباشر المزمع قريباً، والذي سيقدر قيمة منصة تبادل العملات الرقمية بنحو 65.3 مليار دولار على أساس مخفف بالكامل.

ومن المقرر أن تصبح «كوين بيس» أول شركة كبرى متخصصة بالعملات المشفرة يتم طرحها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، وإذا حققت سقفاً سوقياً عند 100 مليار دولار، فستصبح على الفور واحدة من أكثر 85 شركة قيمة في البلاد.

اختارت «كوين بيس»، والتي وضعت خطة لتكون في قلب اقتصاد التشفير الناشئ، مسار الإدراج المباشر للسوق العام بدلاً من الاكتتاب العام الأولي التقليدي. وهذا يعني بدلاً من جمع الأموال عن طريق بيع أسهم جديدة لمجموعة من المستثمرين المؤسساتيين، تسمح الشركة للمساهمين الحاليين بالبدء في البيع فوراً وفق سعر السوق.

ويعكس سعر السهم المرجعي الذي قدمته ناسداك تداولات السوق الخاصة الأخيرة والمدخلات من المصرفيين الاستثماريين، ولكنه لا يشير إلى سعر الافتتاح الفعلي. ومن المتوقع أن يكون السعر بنحو 343 دولار، وهو قريب جداً من متوسط سعر السوق الخاص في الربع الأول.

وفي إعلان نتائج الربع الأول للمنصة ذائعة الصيت هذه الأيام، ارتفعت إيرادات «كوين بيس» تسعة أضعاف لتصل إلى 1.8 مليار دولار، وارتفع صافي الدخل ما بين 730 مليون دولار و800 مليون دولار من 32 مليون دولار في العام السابق. وتتضمن الغالبية العظمى من معاملاتها عملات الـ «بيتكوين» والـ «إيثريوم» المشفرة، والتي حلّقت تاريخياً إلى أكثر من 800% و1,300% على التوالي في العام الماضي.

وبالنسبة لعام 2020 بكامله، تضاعفت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.28 مليار دولار، وحوّلت خسارتها في عام 2019 إلى ربح قدره 322.3 مليون دولار. لكن الشركة أقرت بأن النمو على المدى القصير سيتم تحديده بشكل أساسي من خلال السعر وحجم معاملات «بيتكوين». (وكالات)