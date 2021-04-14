«تشاينا ساوثرن» تبحث مستقبل طائراتها من A380

قال مسؤول تنفيذي إن شركة طيران جنوب الصين (تشاينا ساوثرن) تستعرض مستقبل خمس طائرات من طراز إيرباص A380 العملاقة في أسطولها، في وقت تقاعد فيه العديد من شركات الطيران في وقت مبكر الطائرات العملاقة بسبب جائحة «كوفيد -19».

وقال وو غو شيانغ، نائب الرئيس الأول للعلاقات الدولية والعلاقات المؤسسية في الناقلة الصينية، في حدث لمركز كابا للطيران: «ليس فقط بالنسبة لنا ولكن أيضاً للعديد من شركات الطيران، يجب أن نفكر في طائرة A380.. ربما تكون كبيرة جداً والتكلفة التشغيلية عالية جداً. وما زلنا نبحث عن كيفية حل هذه المشكلة».

وقال وو إن شركة China Southern هي المشغل الصيني الوحيد لطائرة A380 ولا تشغل سوى 10% من إجمالي طاقتها الدولية بسبب القيود المرتبطة بالوباء.

وأعلنت لوفتهانزا الألمانية، والخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية التايلاندية، عن خطط لتقاعد أساطيل طائرات A380 بشكل دائم منذ أن تسبب الوباء في إضعاف الطلب على السفر الدولي. (وكالات)