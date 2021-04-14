أرباح «ساب» و«إل.في.إم.إتش» تدفع أسهم أوروبا للصعود

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، إذ عوضت نتائج أعمال إيجابية لشركة البرمجيات الألمانية ساب وشركة صناعة السلع الفاخرة الفرنسية إل.في.إم.إتش مخاوف من انتكاس محتمل لبرنامج التطعيمات باللقاحات المضادة لكوفيد-19 في القارة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% التداولات، وكانت أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الشخصية والمنزلية من أكبر الرابحين.

وارتفع سهم ساب 2.6% بعد أن رفعت توقعات الأرباح للعام الحالي عقب إعلان نتائج الربع الأول التي أظهرت مكاسب في مبيعات الحوسبة السحابية.

وتقدم سهم إل.في.إم.إتش 2.5% بعدما انتعشت المبيعات بأسرع من المتوقع في مطلع 2021 مع استغلال المتسوقين في الولايات المتحدة والصين تخفيف قيود كوفيد-19.

وربحت أسهم شركات سلع فاخرة من بينها كيرينج وريتشمونت وهيرميس ما بين 0.9 و1.9 في المئة.

وفي بريطانيا، نزل سهم تيسكو ثلاثة في المئة بعد أن أعلنت أكبر شركة تجزئة في البلاد تراجع أرباح العام بأكمله قبل خصم الضرائب 20 في المئة.

(رويترز)