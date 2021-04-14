شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تغلق منخفضة مع تأثر الإقبال على المخاطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع الأربعاء، متأثرة بهبوط الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ يلقي ارتفاع في وتيرة الإصابات بكوفيد-19 بظلال من الشك على آفاق الانتعاش الاقتصادي، في حين يضغط انخفاض أسعار الفائدة على أسهم الخدمات المصرفية وشركات التأمين.

وهبط مؤشر الأسهم القياسي نيكاي 0.44 بالمئة إلى 29620.99 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 بالمئة إلى 1952.18 نقطة.

اقتفت عوائد السندات الحكومية اليابانية أثر انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل.

نشاط التطعيم باللقاحات هو الأبطأ من بين الاقتصادات المتقدمة، بينما وتيرة الإصابات في تنام، ويساور الخبراء قلق من أن تكون طوكيو على أعتاب قفزة «ناسفة» في حالات الإصابة، وذلك مع تبقي 100 يوم على موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها طوكيو.

وانخفضت أسهم شركات التأمين، إذ خسر سهم داي-إيتشي لايف هولدنجز 2.13 بالمئة وتراجع سهم تي آند دي هولدنجز 3.89 بالمئة.

كما نزلت أسهم البنوك الكبرى، إذ هبط سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشال جروب 0.46 بالمئة وفقد سهم سوميتومو ميتسوي فايننشال جروب 0.82 بالمئة.

وقفز سهم توشيبا 5.77 بالمئة وسط تقارير عن مزيد من الخطط لتقديم عروض للمجموعة، لكن إعلان الشركة استقالة رئيسها التنفيذي نوبواكي كوروماتاني حد من المكاسب.

(رويترز)