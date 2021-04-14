62 دولة تشارك في النسخة الحية لسوق السفر العربي 2021



دبي: ”الخليج 365”

أكد معرض سوق السفر العربي مجدداً، أن النسخة الحية من معرضه السنوي لهذا العام ستنطلق في موعدها المحدد على أرضية مركز دبي التجاري العالمي ابتداءً من 16 ولغاية 19 مايو 2021، حيث يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على انطلاق النسخة الحية من المعرض وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإجراءات الصحة والسلامة، حيث ستشارك في النسخة الحية لهذا العام 62 دولة.

بالإضافة إلى التدابير وإجراءات الصحة والسلامة الخاصة التي تتبعها شركة ريد اكزبيشينز العالمية خلال جائحة كوفيد-19 في جميع المعارض التي تنظمها، فإن معرض سوق السفر العربي يعمل بشكل وثيق مع فريق ريد اكزبيشينز، الجهة المنظمة للمعرض ومع مركز دبي التجاري العالمي ومع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لتوفير بيئة آمنة وبدون تلامس من جهة وضمان تجربة سلسة للجميع من جهة أخرى.

هذا وسوف يلتزم المعرض بصرامة بإرشادات الصحة والسلامة التي وضعتها حكومة دبي، إذ يعمل الفريق في مركز دبي التجاري العالمي جاهداً لضمان سير جميع الأحداث بسلامة وأمان، حيث قام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية بما في ذلك وجود نظام تنظيف متطور وتحسين جودة الهواء الداخلي ومحطات متعددة لتعقيم اليدين.

التدابير الوقائية

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «تعد دبي واحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، وذلك لتطبيقها مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها والسياح في كل مرحلة من مراحل رحلة سفرهم، منذ أن تطأ أقدامهم أرضها وحتى المغادرة، وقد حصلت دبي على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك لالتزامها ببروتوكولات السلامة والصحة العامة واعتمادها أعلى معايير النظافة والتعقيم، وكفاءة تعاملها وإدارتها لجائحة (كوفيد-19)، إذ تم بالفعل إعطاء أكثر من 9 ملايين جرعة من اللقاح لسكان الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعد بدوره إنجازاً كبيراً يجب الوقوف عنده».

وأضافت: «في الواقع، لقد حظي التزام دبي بالحفاظ على أعلى معايير النظافة والسلامة وإدارتها الفعالة للجائحة على مستوى المدينة، بتأييد قوي من المجلس العالمي للسفر والسياحة، والذي أعطى الإمارة «ختم السفر الآمن» سيقام معرض سوق السفر العربي لهذا العام تحت شعار «بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة»، وسيتم خلال الحدث تسليط الضوء بشكل رئيسي على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر في ظل جائحة كوفيد-19 ومواكبة عملية إطلاق اللقاحات وتخفيف القيود الاجتماعية وقيود السفر، والأهم من ذلك كله هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة، بالإضافة إلى التركيز على أبرز الاتجاهات الناشئة، وكيفية الاستفادة من الابتكار في دفع عجلة نمو هذه الصناعة إلى الأمام.

62 دولة مشاركة

سيشارك في النسخة الحية لمعرض سوق السفر العربي لهذا العام 62 دولة يمثلها كل من: الشركات العارضة الرئيسية والمشاركة، وتشمل أبرز الدول المشاركة في نسخة هذا العام: الإمارات والسعودية والبحرين وألمانيا وقبرص وتركيا ومصر والأردن وإيطاليا واليونان والهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيجتمع نخبة من المتحدثين الرئيسين رفيعي المستوى بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم على مسرح ترافيل فورورد، حيث تتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي ستشكل بلا شك مستقبل السفر والسياحة.