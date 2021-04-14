شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة توفر 1146 اشتراك مجاني بالمواقف العامة لكبار السن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: "الخليج"

انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير احتياجات كبار السن والاهتمام بهم، أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توفير 1146اشتراك سنوي مجاني لكبار السن حتى الآن ضمن المبادرة التي أطلقتها لإعفائهم من رسوم المواقف العامة وإتاحتها لهم والوقوف في كافة مواقف المدينة بجميع الأوقات.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن هذه الاشتراكات التي أصدارها منذ إطلاق المبادرة تم إنجاز البعض منها عبر الموقع الإلكتروني و منها ما تم إنجازها في مبنى إدارة المواقف العامة بحضور كبار السن المستفيدين من الخدمة، حيث تجسد هذه المبادرة اهتمام البلدية بهذه الفئة في المجتمع وتوفير سبل الراحة لهم باعتبار المواقف العامة من أهم الخدمات التي تقدمها لاستفادة الجمهور منها عند الذهاب لوجهاتهم المختلفة في المدينة.