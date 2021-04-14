شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يوقع قانون تمديد ولايته لسنتين.. وخيبة أمل أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو-أ.ف.ب، رويترز

وقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم «فارماجو» القانون المثير للجدل الذي ينص على تمديد ولايته لعامين، بعدما انتهت في الثامن من شباط/فبراير من دون إجراء انتخابات، كما أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية، الأربعاء. وقالت إذاعة مقديشو إن الرئيس «أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات في البلاد بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان» مساء الاثنين، على الرغم من التحذيرات الأخيرة للأسرة الدولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة بعد أن أقر الصومال تشريعاً يمدد ولاية الرئيس والبرلمان لمدة عامين. وقال بلينكن: «دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي لعقبات خطرة في طريق الحوار وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر».

وأضاف: «سيجبر هذا الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقتنا الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال بما يشمل المشاركة والمساعدة الدبلوماسية والنظر في كافة الأدوات المتاحة بما في ذلك العقوبات وقيود تأشيرات السفر للرد على جهود تقويض السلام والاستقرار». وصوت مجلس الشعب الصومالي، الاثنين، على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد التي دامت لأربع سنوات، وانتهت في فبراير/شباط الماضي، لعامين آخرين لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك.