شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تشهد ارتفاعا بالصادرات غير النفطية خلال مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن قيمة شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية شهدت ارتفاعاً خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2020.

وأشارت إلى أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الدول العربية والأجنبية بلغ 1134 شهادة بقيمة 71.5 مليون دينار خلال مارس الماضي، مقارنة مع 1428 شهادة بقيمة 17مليون دينار، خلال الشهر ذاته عام 2020، بحسب صحيفة "السياسة".

وبلغ عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية للدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي نحو 368 شهادة بقيمة 4.8 مليون دينار، مقابل 108 شهادات بقيمة 3.9 مليون دينار إلى الدول الأجنبية.

كما بلغ عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 658 شهادة بقيمة 62.7 مليون دينار خلال مارس الماضي، مقابل 969 شهادة بقيمة 7.9 مليون دينار، خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وتصدرت الأردن قائمة الدول العربية الأكثر استيراداً للصادرات الكويتية، وقطر الأولى بقائمة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما حين جاءت بلجيكا في المرتبة الأولى لناحية دول العالم الأخرى.

وكانت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، كشفت في وقت سابق، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت إلى 23.5 مليار دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2020، منخفضا بنسبة 23% وبقيمة 7 مليارات دينار، وذلك بالمقارنة مع قيمته البالغة خلال الفترة نفسها من 2019 عند 30.4 مليار دينار.