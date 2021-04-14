شكرا لقرائتكم خبر عن "المباني الكويتية" تستأنف أعمال "أفينوز - الرياض" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المباني الكويتية، عن إعادة استمرار الأعمال في مشروع "أفينوز - الرياض" بالسعودية، أحد مشاريع شركة شمول القابضة، التي تمتلك فيها شركة المباني حصة قدرها 60% من إجمالي حصص الشركة.

وبحسب بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن مجلس إدارة الشركة كان قد قرر إعادة دراسة مشروع "أفينوز - الرياض"، مع الأخذ في الاعتبار خيار التصرف بالإيقاف المؤقت مع كافة الأطراف، وذلك وفقاً لتوصية من مجلس إدارة شركة شمول القابضة.

وقرار دراسة وتقييم المشروع إلى تزامنه مع استمرار الأزمة الصحية والاقتصادية الكبيرة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ومشروع "أفينوز - الرياض" هو مشروع مشترك بين شركتي المباني والشايع الكويتيتين، ومجموعة الفوزان السعودية، ويتضمن مركزاً تجارياً و5 أبراج تضم 4 فنادق.

وكانت نتائج الأعمال الأولية لشركة المباني، قد كشفت في وقت سابق عن تحولها للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 لتصل إلى نحو 7.8 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 14 مليون دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

وكان سبب تحقيق الخسائر يعود إلى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والناتجة عن فيروس "كوفيد-19" المنتشر منذ أواخر مارس 2020، وما نتج عنه من قرار مجلس الإدارة بمنح بعض الخصومات وإعفاء البعض الآخر من رسوم الانتفاع الشهرية لمستثمري ومؤجري الوحدات في الأفنيوز مما نتج عنه تراجع في قيمة صافي أرباح الشركة.