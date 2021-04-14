شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك" ترفع توقعاتها للطلب على النفط في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" زيادة الطلب العالمي في 2021 على النفط 5.95 مليون برميل يوميا مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 5.89 مليون برميل يوميا.

وتوقعت في تقريرها الشهري، تركز أغلب النمو في استهلاك النفط في 2021 في الربعين الثاني والثالث، كما إنها لا تزال تتوقع ألا يتجاوز الطلب على البنزين في صيف 2021 مستويات 2019 بسبب تحديات كوفيد-19.

ورفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 27.4 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى إن إنتاجها النفطي ارتفع 200 ألف برميل يوميا في مارس إلى 25.4 مليون برميل يوميا بقيادة الإنتاج الإيراني، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف أن هناك عمليات سحب كبيرة من المخزونات العالمية منذ منتصف 2020 ومن المتوقع استمرارها في الشهور المقبلة.

وأظهر تقرير أوبك الشهري أيضاً ارتفاع إنتاج أوبك النفطي بالفعل بعد أن ضخت إيران، المستثناة من التخفيضات الطوعية بسبب العقوبات الأميركية، المزيد في مارس، مما أدى إلى زيادة 200 ألف برميل يوميا في إنتاج المنظمة إلى ‭‭25.04‬‬ مليون برميل يوميا.

واتفقت أوبك+ في الأول من أبريل الجاري على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو 2021.

وخفضت أوبك+ الإمدادات بمقدار قياسي بلغ ‭‭9.7‬‬ مليون برميل يوميا العام الماضي لدعم السوق مع انهيار الطلب. ومعظم هذه القيود لا تزال سارية حتى بعد قرار الأول من أبريل . وتعقد أوبك+ اجتماعها المقبل للسياسات في ‭‭28‬‬ أبريل 2021.

بعد تقرير "أوبك" الشهري ، ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا.