شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل للارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 25 من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، موضحاً الأدنى له منذ 22 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيرو باول والكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر والذي قد يظهر تقلص العجز إلى 2.4 مليون برميل مقابل 3.5 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.28% لتتداول عند مستويات 60.61$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.44$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 60.18$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.17% لتتداول عند 64.12$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 64.01$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 63.67$ للبرميل، وذلك مع تراجع ع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 91.75 مقارنة بالافتتاحية عند 91.83، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 91.85.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي بواشنطون عبر الأقمار الصناعية، وصولاً إلى كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت البيت الأبيض بأن حملة التلقيح الأمريكية لا تزال على المسار الصحيح على الرغم من توقف جرعات جونسون أند جونسون بسبب مخاوف صحية وذلك بعد أن طلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالأمس بالتوقف مؤقتاً عن استخدام لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة جونسون آند جونسون في الولايات المتحدجة عقب إصابة ستة أشخاص تلقوا اللقاح بجلطات دموية.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت شركة موديرنا أيضا بالأمس أن لقاحها للفيروس التاجي كان فعل بما يفوق 90% في الحماية من كورونا وفعال أكثر من 95% ضد الفيروس حتى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 136.29 مليون ولقي 2,941,128 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد استقرت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة عند إجمالي 337 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 370 منصة منذ 13 من آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.