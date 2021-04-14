شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 763 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع 4 جنيهات تقريبًا، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر سعر 763 جنيها للجرام، وهو سعر قابل للتغير باستمرار طوال فترات التداول، وتسجل أنصة الذهب في المعاملات الفورية سعر دون 1744 دولار للأوصنة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار الذهب 24 في مصر 872 جنيها مصريًا

عيار الذهب 21 في مصر 762 جنيها مصريًا

عيار الذهب 18 في مصر 654 جنيها مصريًا

الجنيه الذهب 6014 جنيها مصريًا.

المعدن النفيس متأثر بتراجع سعر الدولار، حيث هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع الثلاثاء بعد بيانات أظهرت زيادة حادة في التضخم في الولايات المتحدة في مارس ، رغم أن تلك الزيادة من غير المتوقع أن تغير تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الشديدة الانخفاض لسنوات قادمة.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% الشهر الماضي، وهى أكبر زيادة منذ أغسطس 2012، بعد صعوده 0.4% في فبراير، وارتفع الدولار لفترة وجيزة عقب نشر تلك البيانات قبل أن يغير مساره ويتراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

وتنتظر الأسواق بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر مارس والتي ستنشر يوم الخميس، وهبط مؤشر الدولار 0.29 % إلى 91.828 في أواخر جلسة التداول، وهو أدنى مستوى له منذ 23 مارس، وتضررت العملة الخضراء أيضا من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.