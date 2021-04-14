شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم .. ارتفاع طفيف فى أسعار البلطى المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 14-4-2021 استقرارا فى جميع الأصناف مع ارتفاع طفيف فى أسعار البلطى المزارع، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة.

وقال محمد أمين تاجر أسماك بسوق العبور، إن أسعار السمك البلطي المزارع "1" شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث سجلت 20-24 جنيها للكيلو مقابل 19-22 جنيها للكيلو، وسعر البلطى المزارع "2" 17-19 جنيها للكيلو، مقابل 17-18 جنيها للكيلو، والفيليه البلطى بين 30 - 110 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.

وأضاف أمين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار البورى" 1 " بين 40-48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلى السويسى، فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، وأسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو.