شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو لأعلى لها في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث لاجارد وباول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 18 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وحديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالإضافة لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1961 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1948، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له في أربعة أسابيع عند 1.1966، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1947.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 1.2% مقابل ارتفاع 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.9% مقابل ارتفاع 0.1%، وصولاً إلى حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حديث عبر الإنترنت تستضيفه وكالة رويترز الإخبارية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي بواشنطون عبر الأقمار الصناعية.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 27-28 نيسان/أبريل، وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يشارك في حلقة نقاش افتراضية تستضيفها جمعية روتجرز المالية.

ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا عن إطار عمل سياسي جديد وإرشادات مستقبلية قائمة على النتائج في حدث عبر الإنترنت تستضيفه لجنة ظل السوق المفتوح، بالإضافة إلى مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حلقة نقاش حول إعادة تصميم المدن لمعالجة العنصرية النظامية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه مدرسة جورجيا التقنية للهندسة المعمارية.