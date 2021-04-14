شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأعلى لها في سبعة أسابيع متغاضية عن تراجع الدولار والأنظار على حديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، موضحاً الأدنى له منذ 22 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيرو باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، ووسط تسعير الأسواق لطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التوقف مؤقتاً عن استخدام لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة جونسون آند جونسون في أمريكا عقب إصابة ستة أشخاص تلقوا اللقاح بجلطات دموية.

في تمام الساعة 05:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو القادم 0.14% لتتداول عند 1,743.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,746.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,747.60$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 91.76 مقارنة بالافتتاحية عند 91.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي بواشنطون عبر الأقمار الصناعية.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 27-28 نيسان/أبريل، وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يشارك في حلقة نقاش افتراضية تستضيفها جمعية روتجرز المالية.

ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا عن إطار عمل سياسي جديد وإرشادات مستقبلية قائمة على النتائج في حدث عبر الإنترنت تستضيفه لجنة ظل السوق المفتوح، بالإضافة إلى مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حلقة نقاش حول إعادة تصميم المدن لمعالجة العنصرية النظامية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه مدرسة جورجيا التقنية للهندسة المعمارية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت البيت الأبيض بأن حملة التلقيح الأمريكية لا تزال على المسار الصحيح على الرغم من توقف جرعات جونسون أند جونسون بسبب مخاوف صحية وذلك بعد أن تم إعطاء أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، الأمر الذي حد بشكل أو بأخر من قلقل المستثمرين حيال انتكاسة على جبهة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت شركة موديرنا أن لقاحها للفيروس التاجي كان فعل بما يفوق 90% في الحماية من كورونا وفعال أكثر من 95% ضد الفيروس حتى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 136.29 مليون ولقي 2,941,128 شخص مصرعهم في 223 دولة.