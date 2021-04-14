شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يتذبذب دون المقاومة– تحليل – 14-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الغاز مؤخرا لبعض الضغوط الإيجابية نتيجة لاقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 ليؤجل بذلك الهجوم الهابط وليستقر قرب المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 2.640.

بشكل عام, سيبقى الترجيح الهابط قائم بثبات المقاومة الرئيسية الممتدة حاليا نحو 2.727 لنتوقع بنجاح تجميع السعر للعزم السلبي, البدء بالهبوط ليستهدف بذلك مستوى 2.410 ومن ثم ليضغط على الدعم الأولي المستقر عند 2.272.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.650 و 2.410

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط