شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يصمد فوق الدعم- تحليل - 14-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

بالرغم من جانبية تداول سعر الزوج مؤخرا إلا أن استقراره الإيجابي المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 129.40 يدعم فرص استئنافه قريبا للهجوم الصاعد والمنتظر سابقا.

لابد من التنويه إلى أهمية تحقيق السعر لاختراق الحاجز المتمركز عند 130.75 والثبات فوقه, ليسهل ذلك مهمة تسجيله للأهداف الإضافية والتي تتمركز حاليا قرب 131.60 وصولا نحو 132.70 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.70 و 130.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق