شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يزيد من فرص الهبوط-تحليل - 14-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق سلبي جديد دون الحاجز المستقر عند 151.20 لنلاحظ تجديده للتداولات السلبية ليستقر بذلك قرب 150.00.

كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بمحاولة تسلله دون مستوى 50 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي لنتوقع استهداف السعر قريبا لمستوى 148.80 و 147.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.80 و 148.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز