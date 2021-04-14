شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بتأجيل الارتفاع– تحليل - 14-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر البلاتين التصحيحي الهابط بالرغم من استقراره بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة ليتأثر بثبات الحاجز المستقر عند 1230.00, لذلك سنستمر بترجيح التداولات السلبية المؤقتة والتي قد تستهدف قريبا مستوى 1140.00 و 1105.00 على التوالي.

أما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب اختراق للحاجز المذكور سابقا ليمكنه ذلك من تشكيل موجات صاعدة قوية قد تمتد نحو 1290.00 و 1350.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1195.00 و 1140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط