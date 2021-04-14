شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يفتقر للعزم الايجابي– تحليل -14-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر النحاس أي ساكن حتى تداولات هذا الصباح ليستمر بالتذبذب ضمن محاور القناة الصاعدة نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليساهم بتعزيز سيطرة الميل الصاعد بالثبات فوق الدعم الإضافي المستقر عند 3.8810 ومن ثم لننتظر تسجيله للأهداف الإيجابية المستقرة حاليا قرب 4.1600 و 4.300 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.9000 و 4.1600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد