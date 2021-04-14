شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم البلدى بالأسواق فى ثانى أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الأربعاء 14-4-2021، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال مصطفي الفيومى صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم مستقرة بالسوق مع دخول شهر رمضان الكريم وزيادة الإقبال، حيث تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، والكبدة البلدى ما بين 130-150 جنيها، والكلاوى والقلب 120-130 جنيها للكيلو، والسجق البلدى 120-130 جنيها.

وأضاف الفيومى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار قطع من اللحوم، مثل عرق التربيانكو، تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.

والجدير بالذكر أن منافذ وزارة التموين تطرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيه، وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيه بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بمعرض أهلا رمضان، ويشهد إقبال كبير من جانب المواطنين على شراء اللحوم الطازجة، وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، كما تواصل الوزارة حاليا ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد شركات المجمعات الاستهلاكية، وفرع الشركات التابعة بالسلع التموينية، بالمحافظات المختلفة لصرفها لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل الجارى.