شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 2.8% مقابل 7.7% في كانون الثاني/يناير الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 98.6% مقابل 98.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 14 من نيسان/أبريل البقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع السابع على التوالي بالإضافة للبقاء على حجم مشتريات الأصول يهدف تعزيز حجم التحفيز النقدي عند 100$ مليار دولار نيوزيلندي حنى حزيران/يونيو 2022، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة طلبات الآلات والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 8.5% مقابل 4.5% في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 6.2% إلي 118.8 مقابل 2.6% عند 111.8 في آذار/مارس.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.43% ليخسر 8.36 نقطة ويصل إلى المستوى 1,950.19، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.45% ليخسر هو الأخر 133.64 نقطة ويصل إلى المستوى 29,617.97

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاُ خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.31% ليربح 15.47 نقطة ويصل إلى المستوى 4,955.11، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.15% ليربح هو الأخر 5.25 نقطة ويصل إلى المستوى 3,401.72.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.21% ليربح 345.50 نقطة ويصل إلى المستوى 28,842.75، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.15% ليربح هو الأخر 4.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,173.78.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.17% ليربح 21.41 نقطة ويصل إلى المستوى 12,677.83، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.36% ليربح هو الأخر 24.78 نقطة ويصل إلى المستوى 7,001.70.