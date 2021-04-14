شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل إنتاج الغاز الطبيعى إلى 4 ملايين و359 ألف طن أوائل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل معدل إنتاج الغاز الطبيعي فى مصر ارتفاعا ملحوظا مع بداية العام 2021، وفق بيانات حكومية، حيث بلغ معدل إنتاج الغاز فى شهر يناير الماضى نحو 4 ملايين و359 ألف طن، بينما كانت 4 ملايين و95 ألف طن فى شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 264 ألف طن، فيما تراجع الإنتاج من الزيت الخام والمكثفات ليصل إلى 2 مليون و487 ألف طن فى يناير الماضى، مقابل 2 مليون و729 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 242 ألف طن.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى، حيث بلغ 3 ملايين و917 ألف طن فى يناير الماضى، مقابل 3 ملايين و822 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 95 ألف طن، بينما سجل الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2 مليون و316 ألف طن فى يناير الماضى، مقابل 2 مليون و417 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 101 ألف طن.

وكانت معدلات الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى قد حققت ارتفاعا فى ديسمبر الماضى، حيث ارتفع الاستهلاك إلى 3 ملايين و817 ألف طن، بينما كان حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين و677 ألف طن فى شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 140 ألف طن، وفى المقابل فقد شهد إنتاج الغاز الطبيعى تراجعا طفيفا، حيث بلغ نحو 4 ملايين و219 ألف طن فى شهر ديسمبر الماضى، مقابل 4 ملايين و453 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بفارق بلغ 234 ألف طن، وسجل إنتاج الزيت الخام نحو 2 مليون و490 ألف طن فى ديسمبر الماضى، مقابل 2 مليون و722 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بفارق بلغ 232 ألف طن.