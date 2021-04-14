شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالانخفاض – تحليل - 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من الميل الهابط ويحاول الضغط على حاجز 0.9200، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 0.9100.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9250 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط