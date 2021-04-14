شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول بإيجابية – تحليل - 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من كسر مستوى 0.7615، ليظهر تداولات إيجابية ويقترب من المقاومة المحورية التي ترتفع الآن إلى 0.7670، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر 0.7615 لتأكيد التوجه نحو 0.7500 كمحطة تالية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7665 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7580 والمقاومة 0.7670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط