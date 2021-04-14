شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من المقاومة – تحليل - 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع ليقترب من المقاومة المحورية 64.20، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للتماسك دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بكسر 63.40 لتعزيز فرص التوجه نحو 60.30 كمحطة سلبية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 64.20 سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع ومحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.40 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط