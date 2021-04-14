الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يقترب من المقاومة – تحليل - 14-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع ليقترب من المقاومة المحورية 64.20، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للتماسك دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بكسر 63.40 لتعزيز فرص التوجه نحو 60.30 كمحطة سلبية تالية.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 64.20 سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع ومحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.40 والمقاومة 65.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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