شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزحف نحو الأعلى – تحليل - 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً صاعداً هادئاً ليبتعد بشكل تدريجي عن مستوى 59.85، مما يقدّم إشارات على محاولة السعر التعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق المقاومة 60.75 أو كسر الدعم 59.85.

نشير إلى أن مواصلة الارتفاع واختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 62.25 ثم 63.75، بينما يمثل كسر الدعم مفتاح إعادة تفعيل السيناريو التصحيحي الهابط الذي يستهدف مستويات 57.25 ثم 54.85 كمحطات سلبية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي