شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة مجدداً – تحليل - 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر مستوى 25.50 من جديد، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر 24.75 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 22.90.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 25.50 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 25.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط