شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يندفع من جديد – تحليل - 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليبطل التركيبة السلبية المحتملة ويقود السعر لتحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، حيث يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1765.00.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1731.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1730.00 والمقاومة 1765.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد