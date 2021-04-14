شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية ملحوظة يوم أمس ليكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.2465 وتمتد إلى 1.2365.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 1.2580.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2465 والمقاومة 1.2580

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط