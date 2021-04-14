شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الين هبوطاً بشكل ملحوظ بعد مواجهة المقاومة القوية التي شكّلها المتوسط المتحرك 50، ليكسر الدعم 109.22 ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مناطق 107.70 على المدى القريب.

من هنا، فإننا نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 109.22 مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط