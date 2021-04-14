شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالتذبذب – تحليل - 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند المتوسط المتحرك 50 ولا يزال دونه، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، بانتظار التوجه نحو 1.3580 الذي يمثّل الهدف الرئيسي التالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 1.3770 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 1.3665 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف السلبي المنتظر.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3665 والمقاومة 1.3820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط