شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالارتفاع ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.1950، ويبدو المجال مفتوحاً أمام مواصلة الاتجاه الصاعد لتخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.2064 كهدف إيجابي تالي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1880 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1880 والمقاومة 1.2040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد