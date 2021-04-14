شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي للأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الأمريكي عقب قرارات المركزي النيوزيلندي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 23 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي والتي تضمنت قرارات وتوجهات بنك نيوزيلندا الاحتياطي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيرو باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.35% إلى مستويات 0.7078 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7053، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له في ثلاثة أسابيع عند 0.7079، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7047.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 2.8% مقابل 7.7% في كانون الثاني/يناير الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 98.6% مقابل 98.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 14 من نيسان/أبريل البقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع السابع على التوالي بالإضافة للبقاء على حجم مشتريات الأصول يهدف تعزيز حجم التحفيز النقدي عند 100$ مليار دولار نيوزيلندي حنى حزيران/يونيو 2022، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي بواشنطون عبر الأقمار الصناعية، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 27-28 نيسان/أبريل.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يشارك في حلقة نقاش افتراضية تستضيفها جمعية روتجرز المالية، ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي سوف يتحدث عن إطار عمل سياسي جديد وإرشادات مستقبلية قائمة على النتائج في حدث عبر الإنترنت تستضيفه لجنة ظل السوق المفتوح.

كما تتطلع الأسواق إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حلقة نقاش حول إعادة تصميم المدن لمعالجة العنصرية النظامية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه مدرسة جورجيا التقنية للهندسة المعمارية، ويأتي ذلك قبل مشاركته غداً الخميس في حلقة نقاش حول المساواة الاقتصادية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي.