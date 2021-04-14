شكرا لقرائتكم خبر عن 102 مليون جنيه حصيلة تصفية القومية للأسمنت فى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت حصيلة أعمال التصفية للشركة القومية للأسمنت حتى 31/03/2020، خلال الفترة من أكتوبر2019 وحتى مارس 2020 مبلغ 102.071 مليون جنيه مقابل مبلغ 55.680 مليون جنيه خلال الفترة من مارس2019 وحتى سبتمبر2019.

وكشفت الجمعية العمومية للشركة، برئاسة عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية إنه يجرى بيع مختلف الأصول لسرعة الانتهاء من تصفية الشركة، حيث تم بيع جميع أجزاء المصنع الأول القديم (التشيكي)، وتم بيع جميع أجزاء المصنع الثاني (الروسي).

وأشار إبراهيم المناسترلى، مصفى عام الشركة لـ ”الخليج 365” إلى أن لجنة تصفية الشركة التى تم التجديد لها برئاسته، مستمرون في بيع وسائل النقل والمعدات الثقيلة، كما تم بيع مصنع الطوب الأسمنتي بالكامل، وبيع مصنع الليكا بالكامل، وبيع مصنع الشكاير (الأكياس) بالكامل، وبيع مصنع الجبس بالكامل.

أضاف المناسترلى إنه تم بيع جميع أجزاء المصنع الأول القديم (التشيكي)، وتم بيع جميع أجزاء المصنع الثاني (الروسي) ، لافتا إنه تم العرض على الجمعية العامة بشأن الموافقة على طرح خطى إنتاج أسمنت المصنع الثالث والرابع للبيع كمعدات أو كوحدات منفصلة يتم الاستفادة منها لتحقيق أقصى استفادة مالية للشركة .

وحول موقف العمال بالشركة قال إبراهيم المناسترلى ، إنه كان عدد عمالة الشركة حوالي (2030) عامل أصبحوا في تاريخ المركز المالي عدد (915) عامل وأصبحوا الآن (165) عامل عبارة عن (عدد 16 عامل معين – 150عامل متعاقد معهم نصفهم عمالة تخص الأمن).

يشار إلى أن الجمعية اعتمدت المركز المالى للشركة القومية للأسمنت (تحت التصفية) فى 31/3/2020 وكذا حسابات التصفية عن الفترة من 1/10/2019 حتى 31/3/2020 بخسائر بنحو 707 مليون جنيه .