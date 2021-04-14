شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط : الانتهاء من تنفيذ 57 مشروعا فى التعليم قيل الجامعى فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم الانتهاء من تنفيذ 57 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 332 مليون جنيه فى محافطة بنى سويف

وأوضح التقرير أن هذه المشروعات نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 779 فصلا، علاوة على الإنتهاء من إنشاء الجامعة التكنولوجية ببني سويف بتكلفة 135 مليون جنيه، مما ساهم فى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس ابتدائية وإعدادية حكومية من 87.1% عام 2015، إلى 98.6% عام 2020، كما ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس إعدادية حكومية فقط من 84.7% إلى 88.7% عام 2020.

وأشار التقرير الى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 509 مشروعات في محافظة بني سويف، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 7.3 مليار جنيه في 8 قطاعات (التعليم، الصحة، الري، التنمية المحلية، الإسكان، النقل، البترول، الكهرباء) خلال عامي (18/2019- 19/2020)،