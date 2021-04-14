شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعكس اداء سلبي -تحليل صباحي- 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 6497 نقطة، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تصل به لمستويات اقل قد تصل الى 4600 نقطة كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,478 بينما مستوى المقاومة هو 6,532 نقطة