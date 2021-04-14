شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10480 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,444 بينما مستوى المقاومة هو 10,515 نقطة