شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وذلك وسط محاولات المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي، ليسجل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت -0.70% بما يعادل -69.34 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 10,000، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10,360.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,762.37 ومستوى المقاومة 10,200.