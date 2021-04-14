شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1.221 ريال، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستويات قد تصل الى 1.17 ريال كمستوى اول ثم 1.07 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.28 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.19 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.24 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط