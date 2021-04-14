شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.864 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 0.85 ريال كمستوى اول ثم0.80 ريال كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.86 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.87 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط