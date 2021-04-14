شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند اعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 3.63 ريال، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 3.70 ريال، في ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 3.70 ريال، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 4.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.42 وبين مستوى المقاومة هو 3.84 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد