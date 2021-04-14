الاقتصاد

شركة الخليج للتأمين (AKHI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 14-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند اعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 3.63 ريال، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 3.70 ريال، في ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 3.70 ريال، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 4.50 ريال.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.42 وبين مستوى المقاومة هو 3.84 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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