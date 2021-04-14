شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 0.726 ريال في ظل استمرار تدني كيمات التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء عند مستوى 0.66 ريال كمستوى اول ثم 0.56 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.78 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.70 وبين مستوى المقاومة هو 0.74 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط