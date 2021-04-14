شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز (MARAKEZ) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 29.30 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 30.50 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 27.50 فلس كمستوى اول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 29.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 29.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط