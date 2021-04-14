شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 858 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 610 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 680 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 635 فلس وبين مستوى المقاومة هو 670 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط