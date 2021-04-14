شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 196فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح خلال الايام والاسابيع القادمة لمستوى الدعم 165 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 190 فلس وبين مستوى المقاومة هو 198 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط