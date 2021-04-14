شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 215 فلس، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 214 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 215 فلس، فانه سيواصل ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 226 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 211.0 وبين مستوى المقاومة هو 218.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد