شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يخسر مكاسب الاسبوع -تحليل صباحي- 14-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الاسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 714 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ ظهور اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 685 فلس كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 740 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 704.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 723.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط